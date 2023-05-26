شركة تيدا-مصر توقع اتفاقيات مشروعات بمنطقة السخنة الصناعية

القاهرة - مصراوي:

شهد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع اتفاقيات وعقود لمشروعات جديدة تقام في منطقة السخنة الصناعية بين شركات متنوعة والمطور الصناعي تيدا-مصر، تبلغ قيمتها أكثر من نصف مليار دولار، حسب بيان اليوم الجمعة.

ووقعت شركة تيدا اتفاقية مع شركة HIDIER Group هايدر جروب للطاقة - وهي شركة شاملة واسعة النطاق متخصصة في الاستثمار في مشاريع الطاقة الدولية والبناء والتشغيل والتكامل لتصنيع المواد الحديثة اللازمة للإنتاج وتوريدها وتسويقها - أول مشروعاتها بإنشاء محطة إمداد طاقة باستثمارات حوالي 265 مليون دولار.

وتبلغ قيمة المرحلة الأولى لبناء محطة فرعية بطاقة 200 ميجاوات / 220 كيلو فولت، بنحو 38 مليون دولار.

ووفقا للبيان، تم توقيع اتفاقية ثانية لذات الشركة لمشروع إنتاج مواد حديثة بطاقة 200 ألف طن من منتجات باستخدام فحم الكوك كمادة خام، حيث يبلغ إجمالي الاستثمار في هذا المشروع حوالي 100 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمرحلة الأولى 50 ألف طن واستثمار حوالي 30 مليون دولار .

كما شهد رئيس المنطقة الاقتصادية توقيع عقد بين تيدا -مصر وإحدى الشركات التابعة لمجموعة جولدن سبرينغ لإقامة مشروع لصناعة المنسوجات على مساحة 66 ألف متر مربع باستثمارات تقارب 12 مليون دولار.

وتم توقيع اتفاقية بين المطور الصناعي تيدا-مصر وشركة Shandong Tianyi إحدى الشركات العاملة في مجال البتروكيماويات وإنتاج البروم لإنشاء مشروع على مساحة 270 ألف كم2 باستثمارات 110 مليون دولار بطاقة إنتاجية 140 ألف طن من البروم بعائد متوقع يصل إلى 600 مليون دولار وتوفير 700 فرصة عمل مباشرة.

كما تقوم الشركة بإنشاء مشروع آخر لإنتاج الصودا الكاوية بتكاليف استثمارية تبلغ 200 مليون دولار على مساحة 300 ألف متر مربع، لإنتاج 500 ألف طن ملح خام و300 ألف طن صودا آش و 270 ألف طن كلورين و7,5 ألف طن من الهيدروجين سنوياً بعائدات سنوية 160 مليون دولار وخلق 420 فرصة عمل.

كما قامت تيدا-مصر بتوقيع اتفاقية مع مركز Chint Global لتقديم الخدمات والتدريب في مجال مشروعات الطاقة، فضلاً عن اتفاقية مع مركز Zihejiang للخدمات التجارية والاقتصادية بهدف دعم التعاون في مجالات التدريب بين المطور الصناعي تيدا-مصر وشركاتها بقطاعات الاستثمار الصناعي والتجاري.

جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الهيئة العامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، في مؤتمر شركاء مبادرة الحزام والطريق والذي نظمته شركة تيدا-مصر بمدينة هانغتشو بحضور كبار مسئولي مدينة تيانجين ومسئولي التجارة والاقتصاد والعلاقات الخارجية بالمدينة بحضور 270 ممثل لأكثر من 50 شركة صينية متعددة الصناعات وأيضاً بعض مسئولي المناطق الاقتصادية في المقاطعات والمدن الصينية.

وتستهدف تيدا -مصر الترويج لمنطقتها الصناعية بالسخنة بالمرحلة التوسعية التي تبلغ 6كم2 من إجمالي 7,4 كم2 وكذلك ترويج الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية أمام الشركات الصينية واستقطاب المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن توثيق أهمية التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر كحليف اقتصادي يحظى بأهمية كبرى لدى الاستثمارات الصينية.