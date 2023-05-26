انخفاض الطماطم والبامية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة اليوم

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار عدة أصناف من الخضروات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند مستوى أسعار أمس، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات.

البطاطس بين 4.25 جنيه و5.5 جنيه.

البصل بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكوسة بين 6 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

البامية بين 20 و24 جنيها.

ورق العنب البناتي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 3.5 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 17 و25 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 17 و25 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و25 جنيها.

البرقوق بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.