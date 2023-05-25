مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.27% إلى مستوى 17043 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.56%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%.
وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 55.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 24 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 79.6 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.8% إلى مستوى 17090 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.
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