إعلان

BBC

مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات الخميس

05:07 م الخميس 25 مايو 2023
مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات الخميس

المؤشر الرئيسي للبورصة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.27% إلى مستوى 17043 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.56%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 55.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 24 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 79.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.8% إلى مستوى 17090 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.

سوق مصراوى

المؤشر الرئيسي للبورصة مبيعات عربية وأجنبية EGX30 الأسهم الصغيرة تعاملات المستثمرين هبوط البورصة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

بعيدًا عن التعويم.. كيف يمكن لمصر حل أزمة الدولار دون خفض سعر الجنيه؟