برايم القابضة تعلن تحولها للربحية في الربع الأول من 2023 بعد خسائر فصلية منذ 2017

القاهرة - مصراوي:

كشفت نتائج أعمال شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عن تحولها للربحية بعد 11 ربعا متتاليا من الخسائر، وتحقيقها أعلى إيرادات فصلية منذ 2017.

وأعلنت الشركة نتائج أعمالها المستقلة والمجمعة للربع الأول من العام المالي 2023، وكشفت أنها تحولت الشركة للربحية بعد خسائر فصلية متتالية على مدى 11 ربعا، وتحقيقها أعلى إيرادات خلال ربع واحد، في آخر 6 سنوات، وتحديدا منذ بداية 2017.

وأوضحت الشركة، في بيان بعد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها بتشكيله الجديد، والذي تم انتخابه مطلع هذا الشهر، أنها حققت أرباحا طفيفة تصل لـ146 ألف جنيه مقابل خسائر ما يقرب من 5.17 مليون، عن الفترة المقارنة وما يقرب من 10 ملايين خسائر في الربع السابق.

وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة حسن سمير فريد عن تفاؤله بالتحول للربحية بشكل عام متمنيا استمرار التطور الإيجابي لأرقام إيرادات وأرباح الشركة في ظل استقرار الأوضاع بين المساهمين، وبالرغم من التحديات الموجودة داخل الشركة وعلى مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي.

وأثنى فريد على العاملين بالشركة وتحملهم المسئولية خلال الفترة السابقة، وتمنى لهم جميعا التوفيق مما يعود بالنفع عليهم وعلى مساهمي الشركة، لتعود لسابق عهدها في خدمة سوق المال المصري والاقتصاد ككل.

بدوره، أكد الدكتور محمد عياد رئيس مجلس إدارة برايم القابضة غير التنفيذي، سعادته بهذا التحول الناتج عن إعادة الهيكلة الجاري تنفيذها، واستقرار الأوضاع ومساندة الجميع من مساهمين وعاملين لمجلس الإدارة الحالي لتحقيق الأهداف والخطط المنشودة