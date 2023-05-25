تراجع أسعار زيت عباد الشمس واللحوم في الأسواق اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار زيت عباد الشمس والجبن الرومي واللحوم، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بينما ارتفع سعر كيلو الجبن الأبيض.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.63 جنيه، بتراجع 38 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.16 جنيه، بزيادة 87 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.12 جنيه، بتراجع 16 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61.08 جنيه، بتراجع 2.31 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.01 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.57 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 46.02 جنيها، بتراجع 12 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.73 جنيه، بتراجع 51 قرشا.

البيض البلدي (بيضة): 4.31 جنيه، بتراجع 10 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 296.15 جنيه، بتراجع 9.88 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 83.64 جنيه، بتراجع 56 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 29.04 جنيه، بزيادة 21 قرشا.

كيلو الفول السائب: 33.8 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 91.07 جنيه، بزيادة 1.85 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 171.56 جنيه، بتراجع 9.3 جنيه.

لتر اللبن السائب: 20.25 جنيه، بزيادة 65 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 26.51 جنيه، بزيادة 3 قروش.