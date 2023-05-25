تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.03% إلى مستوى 17048 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.13%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.8% إلى مستوى 17090 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.
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