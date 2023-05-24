مارك زوكربيرج يعود لقائمة أغنى 10 أشخاص في العالم بعد مضاعفة ثروته

كتب- مصطفى عيد:

عاد رجل الأعمال الأمريكي مارك زوكربيرج رئيس ومؤسس شركة ميتا، المالكة لعدد من منصات التواصل الاجتماعي على رأسها فيسبوك، إلى قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم بعد غياب شهور وذلك بعد المكاسب المتتالية التي حققتها أسهم شركته منذ بداية العام.

وتضاعفت ثروة مارك زوكربيرج منذ بداية العام لتصل إلى مستوى 90.3 مليار دولار محتلا بها المركز العاشر ضمن قائمة بلومبرج للمليارديرات في آخر تحديث لها وذلك بعد زادت ثروته بنحو 44.6 مليار دولار منذ بداية 2023 ليعد صاحب أكبر زيادة في العالم خلال العام الجاري.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع أسهم شركة ميتا والقيمة السوقية لها بنسبة نحو 98% منذ بداية العام الجاري لتصل القيمة السوقية إلى نحو 633.3 مليار دولار معوضة بعض الخسائر التي تعرضت لها في عام 2022 (نهاية أغسطس) عندما انخفضت من أعلى مستوياتها عند نحو تريليون و70 مليار دولار، بحسب بيانات منصة كومبانيز ماركت كاب.

ترتيب أغنى 10 أشخاص في العالم وفقا لقائمة بلومبرج:

1- الفرنسي برنار أرنو: بثروة 192 مليار دولار.

2- الأمريكي إيلون ماسك: بثروة 180 مليار دولار.

3- الأمريكي جيف بيزوس: بثروة 139 مليار دولار.

4- الأمريكي بيل جيتس: بثروة 125 مليار دولار.

5- الأمريكي وارن بافيت: بثروة 113 مليار دولار.

6- الأمريكي لاري إليسون: بثروة 111 مليار دولار.

7- الأمريكي لاري بيج: بثروة 111 مليار دولار.

8- الأمريكي ستيف بالمر: بثروة 110 مليار دولار.

9- الأمريكي سيرجي برين: بثروة 105 مليارات دولار.

10- الأمريكي مارك زوكربيرج: بثروة 90.3 مليار دولار.