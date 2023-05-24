المجموعة المالية "هيرميس" تغير اسمها وترفع رأسمالها

القاهرة – مصراوي:

قررت الجمعية العامة وغير العادية للمجموعة المالية هيرميس، تغيير اسم الشركة، وفقا لبيان للبورصة اليوم الأربعاء.

وتضمنت قرارات الجمعية، تغيير الاسم من المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى EFG Holding.

يذكر أن شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية استحوذت في فبراير الماضي على 2.62% من هيرميس بشراء 30.6 مليون سهم مقابل 590.6 مليون جنيه.

ووافقت الجمعية كذلك على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 5.8 مليار جنيه إلى 7.3 مليار جنيه.

كما وافقت على تعديل مادتين بالنظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال.