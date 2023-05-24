نقل ملكية.. 4 خطوات لضمان استمرار عمل خط محمول أي شخص بعد وفاته

كتب- علاء حجاج:

كثيرا ما يجد الأبناء أثرا طيبا في رنين رقم هاتف والدهم أو والدتهم المتوفيين، ومنهم الذي يحرص على الاحتفاظ بخط الهاتف كذكرى طيبة.

لكن في حال إذا لم يتم استخدام الخط أو شحنه لفترة تزيد عن 90 يوما يتم سحبه من جانب الشركة المشغلة للخدمة، بحسب قانون تنظيم الاتصالات، ومما يصعب من عملية استعادتها هو عدم وجود ما يثبت ملكية الخط، ففي مثل هذه الأمور يجب أن يقوم صاحب الخط بنفسه بالخطوات.

وربما تتعرض شريحة الاتصال أيضا للتلف ما يتطلب استبدالها، وهو إجراء أيضا لا يتم إلا من خلال صاحب الخط.

ويقدم مصراوي في السطور التالية خطوات نقل ملكية خط المحمول من المتوفى لأحد ورثته للحفاظ على الخط في حالة نشطة:

- التأكد من شحن خط المحمول بالرصيد أو تجديد الباقة بشكل دوري.

- تجهيز الأوراق التالية: إعلام وراثة المتوفى وتوكيلات من الورثة للشخص الذي يتم التنازل له عن الخط.

- التوجه بهذه المستندات لفرع شركة المحمول التابع لها الخط.