أوراسكوم للإنشاءات تقود تحالفًا لتنفيذ مشروع بقيمة 2.4 مليار دولار بالإمارات

القاهرة - مصراوي:

تقود شركة "أوراسكوم للإنشاءات" تحالف بالتعاون مع شركة "ماتيتو" وبالشراكة مع كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، مشروع لتطوير وامتلاك وتشغيل مشروع معالجة مياه البحر ونقلها في أبوظبي بالإمارات، تصل قيمته إلى 2.4 مليار دولار

ووفقا لبيان مشترك اليوم الاربعاء، سيتم تنفيذ المشروع من خلال إنشاء كيان خاص (SPV) في إطار نموذج البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) لمدة 30 عامًا.

وستمتلك "أدنوك" وشركة "طاقة" حصة تمثل نسبة 51% في شركة المشروع، وسيمتلك الحصة المتبقية البالغة 49% تحالف يضم شركتي "أوراسكوم للإنشاءات" و"ماتيتو للمرافق المحدودة"( بنسبة قدرها 24.5% لكل من الشركتيين).

وبموجب هذه الشراكة، سيتم تطوير وتشييد محطة لمعالجة مياه البحر وقفاً لأحدث التقنيات المتقدمة في مجال الترشيح الفائق (النانو) وبطاقة انتاجية تصل إلى 110 مليون جالون في اليوم (500,000 متر مكعب)، بالإضافة إلي مأخذ ومصب المياه ، محطات ضخ، وخطوط لنقل المياه على مسافة تقدر بحوالي 75 كيلومترًا ، بالإضافة إلى شبكة خطوط أنابيب توزيع سعة أكثر من 230 كم لدعم صيانة وضغط الخزانات في حقلي "باب" و"بوحصا".

وسيحل هذا المشروع محل أنظمة حقن المياه الجوفية الحالية المستخدمة للحفاظ على ضغط الخزانات في حقول أدنوك النفطية البرية، باستخدام تقنية حقن مياه البحر المعالجة وبالتالي سيضمن توفير إمدادات مستدامة من المياه لعمليات أدنوك البرية مع الحفاظ على موارد الخزان الجوفي الطبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سيساهم المشروع في تقليل استهلاك الطاقة المرتبط بعمليات حقن المياه بنسبة تصل إلى 30% وتقليل البصمة البيئية ل"أدنوك" مقارنة بنظام الحقن المتبع حاليا.

وقال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات: "يسعدنا ايضا توسيع أعمالنا في دولة الإمارات حيث نواصل استهداف المشاريع الاستراتيجية في المنطقة في كافة القطاعات التي طورنا فيها خبراتنا. ويتماشى هذا المشروع مع استراتيجيتنا لتنمية الاستثمارات في البنية التحتية التي توفر فرص أكبر لقطاع الإنشاء مع توفير عائد متكرر طويل الأجل".

وقال رامي غندور، المدير التنفيذي لشركة ماتيتو: "عززت دولة الإمارات مركزها كرائدة للاستراتيجيات الاقتصادية المرنة والتقدمية، والقائمة على المعرفة، كما وقد اصبحت الإمارات مركز عالمي رائد راعي للإبتكارات في مجال مكافحة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة المائية.