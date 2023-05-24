معيط: مستعدون لبحث توقيع مذكرة تفاهم لمنع الازدواج الضريبي مع غينيا

كتب- مصطفى عيد:

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع موسى سيسي وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط الغيني، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية المصري، على هامش مشاركتهم فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، تباحث الجانبان حول سبل تعميق العلاقات المشتركة، وآليات مواجهة الاقتصادات الأفريقية للتحديات الخارجية والداخلية.

وأكد وزير المالية، أن مصر تضع كل إمكانياتها وقدراتها وخبراتها في خدمة الأشقاء الأفارقة؛ فى إطار الحرص على دعم تطلعات الشعوب الأفريقية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وشديدة الصعوبة التى تفرض تعظيم جهود التعاون في الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي.

وذكر أن ذلك يأتي على نحو يسهم فى ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية، وتحقيق الاكتفاء القاري من السلع الأساسية؛ من أجل خلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات، وتشكيل سلاسل توريد أفريقية أيضًا تجعل قارتنا "سلة غذاء" ومصنعًا للعالم؛ وكذلك الحد من الآثار السلبية الضخمة الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وما ترتب عليه من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغذاء والوقود وتكلفة التمويل.

وأشار الوزير إلى المضي في تعزيز فرص التعاون الثنائي بين مصر وغينيا، خاصة في الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى استعداد الجانب المصري لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني في مجالات إدارة المالية العامة للدولة، وتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك.

كما أكد الاستعداد لبحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لمنع الازدواج الضريبي، وإقرار تيسيرات جمركية، إضافة إلى التنسيق المستمر حول حوافز تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.