رئيس مصلحة الجمارك يوضح عدد الموبايلات المسموح بها بدون رسوم
كتب- علاء حجاج:
أوضح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، العدد المسموح دخوله مع المسافرين من أجهزة الموبايلات من مطار القاهرة بدون جمارك.
وقال غتوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، عبر قناة إم بي سي مصر، إن هناك مرونة كبيرة في دخول أجهزة الموبايل الخاصة بالمسافرين، ولا يوجد شكاوى في هذا الأمر باستثناء الذين يطلبون كميات كبيرة ويتم إخفاؤها.
وأضاف أنه لا يوجد مشكلة حتى 5 أجهزة موبايل يحملها المسافر معه، مشيرا إلى أن يمكن إعفاء أجهزة، ودفع مبلغ ليس كبيرا 10% ضريبة جمركية و14% ضريبة قيمة مضافة على البعض الآخر.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن أجهزة الآيباد واللاب توب والتابلت معفاة من الضريبة الجمركية، إذ يدفع أصحابها فقط ضريبة القيمة المضافة.
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