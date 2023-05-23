خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد والأرز والزيت.. وهبوط كبير للذهب
كتبت- دينا خالد:
انخفضت أسعار الحديد والأرز والزيت واللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما قفز سعر طن حديد عز مجددا.
وشهدت أسعار الذهب هبوطا كبيرا في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، وخسر الجرام 90 جنيها حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)
ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الثلاثاء في المزرعة
"حديد عز" يهبط بأكثر من ألف جنيه في الطن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)
انخفاض الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
انخفاض البلطي والبوري.. سعر السمك اليوم الثلاثاء في سوق الجملة
انخفاض أسعار الأرز والزيت واللحوم الحمراء بالأسواق اليوم الثلاثاء
هبوط جديد بسعر الذهب اليوم.. والجرام يخسر 90 جنيها حتى منتصف التعاملات
سوق مصراوى
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