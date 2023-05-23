هبوط جديد بسعر الذهب اليوم.. والجرام يخسر 90 جنيها حتى منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب 75 جنيها في بداية تعاملات اليوم، ليواصل هبوطه في منتصف تعاملات اليوم، ويصبح الانخفاض في سعر الجرام 90 جنيها حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1620 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2082 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2430 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2777 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 19440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1955 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف اليوم الثلاثاء، بتراجع قدرها نحو 16.3 دولار بنسبة 0.83% مقارنة بمستواه في تعاملات أمس عند التسوية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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