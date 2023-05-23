انخفاض أسعار الأرز والزيت واللحوم الحمراء بالأسواق اليوم الثلاثاء
كتبت- دينا خالد:
انخفضت أسعار الأرز والفول المعبأ والزيت والعدس واللحوم الطازجة والجبن الرومي واللبن المعبأ، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:
أسعار السلع الأساسية
كيلو الأرز المعبأ: 26.07 جنيه، بانخفاض 1.06 جنيه.
كيلو الفول المعبأ: 36.59 جنيه، بانخفاض 1.41 جنيه.
كيلو الدقيق المعبأ: 20.92 جنيه، بانخفاض 68 قرشا.
لتر زيت عباد الشمس: 61.79 جنيه، بانخفاض 2.87 جنيه.
كيلو السكر المعبأ: 19.73 جنيه، بانخفاض 71 قرشا.
كيلو المكرونة المعبأة: 22.39 جنيه، بانخفاض 73 قرشا.
كيلو العدس المعبأ: 46.76 جنيها، بانخفاض 2.22 جنيه.
لتر زيت الذرة كريستال: 75.65 جنيه، بانخفاض 2.12 جنيه.
البيض البلدي (بيضة): 4.29 جنيه، بانخفاض 13 قرشا.
كيلو اللحوم الطازجة: 297.81 جنيه، بانخفاض 5.59 جنيه.
كيلو الدواجن الطازجة: 85.99 جنيه، بزيادة 60 قرشا.
كيلو الأرز السائب: 27.79 جنيه، بانخفاض 37 قرشا.
كيلو الفول السائب: 36.87 جنيه، بزيادة 5 قروش.
كيلو الجبن الأبيض: 88.88 جنيه، بارتفاع 46 قرشا.
كيلو الجبن الرومي: 183.78 جنيه، بانخفاض 8 جنيهات.
لتر اللبن السائب: 20.1 جنيه، بارتفاع 24 قرشا.
لتر اللبن المعبأ: 27.67 جنيه، بانخفاض 1.42 جنيه.
سوق مصراوى
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