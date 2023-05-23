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انخفاض البلطي والبوري.. سعر السمك اليوم الثلاثاء في سوق الجملة

11:59 ص الثلاثاء 23 مايو 2023
انخفاض البلطي والبوري.. سعر السمك اليوم الثلاثاء في سوق الجملة

سعر السمك

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كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي والجمبري والبوري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

انخفض سعر كيلو السمك البلطي بين 72 و74 جنيها، بانخفاض جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 50 جنيها و110 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 150 و250 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الجمبري الصغير بين 60 و160 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وتراجع سعر كيلو البوري ليتراوح بين 70 و86 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات.

سوق مصراوى

سعر السمك سوق الجملة الجمبري المأكولات البحرية

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