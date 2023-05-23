"حديد عز" يهبط بأكثر من ألف جنيه في الطن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)
كتبت- شيرين صلاح:
شهد سعر طن حديد عز في الأسواق هبوطا قويا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، كما تراجع سعر طن الحديد الاستثماري، وارتفع سعر طن الأسمنت.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 39356 جنيه، بتراجع 545 جنيها.
سعر طن حديد عز: 39142 جنيها، بتراجع 1385 جنيها.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 2057 جنيها، بزيادة 17 جنيها.
سوق مصراوى
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