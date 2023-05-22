محاكاة 8 محيطات ضمن أول مدينة للأحياء البحرية في الشرق الأوسط بأبو ظبي

أبو ظبي- منال المصري:

اُفتتحت أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط "سي وورلد جزيرة ياس" في جزيرة ياس في مدينة أبو ظبي الإماراتية اليوم أمام الجمهور بحضور نخبة من الضيوف والمشاهير.

وتقوم فكرة مدينة سي وورلد في جزيرة ياس في أبو ظبي على تقديم محتوى ترفيهي تعليمي من خلال تصميم 8 محيطات يحاكي كل محيط فيها حياة الكائنات البحرية للجمهور.

وتضم "سي وورلد أبو ظبي" خمسة طوابق داخلية على مساحة إجمالية تبلغ 183 ألف متر مربع، وتوفر لزوارها الفرصة لخوض ما يصل إلى 100 من التجارب والعروض ذات الصلة بالحيوانات، منها أكثر من 10 تجارب للتفاعل عن قرب مع الحيوانات.

ويمكن للزوار التعرف على سمات وصفات العديد من الحيوانات البحرية بما في ذلك الدلافين وأسماك القرش والسلاحف البحرية في المحيطات المصممة بالمدينة.

ويقدم مصراوي في السطور التالية ملامح محاكاة 8 محيطات في مدينة "سي وورلد" بجزيرة ياس في أبو ظبي.

المحيط يجمعنا

يمثل مركز المدينة الترفيهية ويحكي قصة عالم المحيط الذي يجمعنا من خلال عرض مذهل يستخدم الوسائط المتعددة.

ويحتضن هذا العالم مركز رعاية الحيوانات، ومنه تنفتح البوابات إلى بقية عوالم المدينة الترفيهية للأحياء البحرية.

محيط أبو ظبي

يدعو عالم "محيط أبو ظبي" الضيوف للتعرف على الحياة البحرية الفريدة في الخليج العربي.

المحيط الاستوائي

في عالم "المحيط الاستوائي"، يمكن للضيوف الاستمتاع بدفء أشعة الشمس في الغابة المطرية مع إطلالة على البحيرة الزرقاء التي تتراقص فيها الدلافين وطيور الفلامينغو والأسماك والطيور الاستوائية.

محيط الكائنات الصغيرة

أما عالم "محيط الكائنات الصغيرة"، فيأخذ الصغار والعائلات في جولة مليئة بالمرح لاستكشاف أصغر الكائنات الحية التي تعيش في المحيط، بما فيها العوالق، والتعرف على التأثير الكبير لهذه المخلوقات الصغيرة في عالمنا.

المحيط اللانهائي

يأخذ عالم "المحيط اللانهائي" الزوار في رحلة عبر أكبر أكواريوم للحياة البحرية في العالم، والذي يحتوي على 25 مليون لتر من المياه ويحتضن أكثر من 68 ألف من الحيوانات البحرية.

المحيطان القطبي الجنوبي والشمالي

عالم "المحيط القطبي" فيضم عالمي القطب الجنوبي والقطب الشمالي"، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالمشاهد الجليدية والتعرف أكثر على البيئات الفريدة التي تعيش فيها الحيوانات القطبية.

"المنطقة الصخرية"

تضم هذه المنطقة كهفًا مخفيًا تعيش فيه أسود البحر وفقمات المرفأ، ينتقل الضيوف إلى شمال غرب المحيط الهادئ في الولايات المتحدة، حيث تتاح لهم فرصة للتفاعل مع هذه الحيوانات.