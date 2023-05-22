بعد إعفائه من الجمارك.. كيف يمكنك بيع الذهب المستورد في محلات الصاغة؟



كتبت- شيرين صلاح:

قال تجار ذهب لمصراوي، إنه يمكن للمحلات أن تشتري الذهب الذي دخل إلى مصر مع القادمين من الخارج في حالة رغبتهم في بيعه شرط إثبات ملكيته.

ويأتي ذلك بعد أن وافقت الحكومة الأسبوع الماضي على إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة الوافدين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر.

وأقدمت الحكومة على هذه الخطوة بناءً على طلب من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بعد ارتفاعات قياسية للذهب بمصر لم تحدث من قبل، بالإضافة إلى نقص المعروض من السبائك عيار 24 لكثرة الإقبال على شرائها.

وبعد إعلان الحكومة القرار، قالت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار ساهم في إحداث اتزان بالسوق بنسبة 80%، نظراً لانخفاض الطلب على الشراء، وبالتالي سيساهم في استقرار سعر الذهب خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع السعر العالمي.

وقال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إنه يمكن أن يشتري التجار الذهب الذي دخل إلى مصر مع القادمين من الخارج سواء مصريين أو أجانب شرط إثبات العميل بملكيته للذهب الذي بحوزته.

وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، ما قاله ميلاد، مشددا على ضرورة وجود إثبات مع المشتري على أنه يملك الذهب الذي يحمله "لأن الفاتورة بتكون فيها نوع عيار الذهب وعلى أساسه نقدر نحط مصنعيتها لطرحها للبيع مرة أخرى سواء كانت مشغولة أو سبائك".

وبحسب رئيس الشعبة، دخلت كميات من الذهب بالفعل وفقا للتيسيرات الجديدة مع عائدين من الخارج بعد القرار، ولكنها كميات صغيرة ولم تحدد بشكل دقيق حتى الآن.

وذكر نادي نجيب أن سوق الذهب يشهد حالة من زخم الإقبال على شراء السبائك الذهبية مرة أخرى في الوقت الحالي، مما دفع السعر للزيادة بمصر مرة أخرى.

وشهدت أسعار الذهب زيادة بقيمة 320 جنيها للجرام في الأيام الأربعة الأخيرة، من مستوى 2200 جنيه الذي سجلته يوم الخميس الماضي بعد أن انخفضت بنحو 800 جنيه للجرام منذ 27 أبريل من أعلى مستوى تاريخي للجرام في مصر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين نحو 2520 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2160 جنيها، وعيار 24 نحو 2880 جنيها، وفقا لقول نادي نجيب.