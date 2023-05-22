افتتاح أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية بالشرق الأوسط في أبو ظبي



أبو ظبي- منال المصري:

اُفتتحت أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط "سي وورلد جزيرة ياس" في جزيرة ياس في مدينة أبو ظبي الإماراتية اليوم أمام الجمهور بحضور نخبة من الضيوف والمشاهير.

وجاء الافتتاح بحضور محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة ميرال، وسكوت روس رئيس مجلس إدارة "سي وورلد باركس آند إنترتنيمنت"، ومحمد عبد الله الزعابي الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال، وبحضور الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبو ظبي، بالإضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين والسفراء ومن ضمنهم سفراء الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وسنغافورة وبلجيكا لدى دولة الإمارات.

وأقيم حفل اليوم بالافتتاح الرسمي بمشاركة نخبة من النجوم، حيث أحياه النجم الإماراتي حسين الجسمي والمغنية الاسكتلندية "ريد"، مع فرقة أوركسترالية مؤلفة من 120 عازفًا وعازفة وبمشاركة المئات من الضيوف البارزين والمشاهير، وشهد الحفل عروضًا ضوئية وصوتية.

ما هي مدينة "سي وورلد أبوظبي" جزيرة ياس؟

تعتبر "سي وورلد أبو ظبي" أحدث المدن الترفيهية في جزيرة ياس، وهي من تطوير "ميرال"، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، بالشراكة مع "سي وورلد باركس آند إنترتينمنت"، الشركة المتخصصة في مجال المدن الترفيهية التعليمية وواحدة من أهم المنظمات المتخصصة بعلوم الحيوانات في العالم.

وتضم "سي وورلد أبوظبي" خمسة طوابق داخلية بمساحة إجمالية تبلغ 183 ألف متر مربع، مقسمة إلى 8 محيطات هي "المحيط الذي يجمعنا" و"أبوظبي" و"اللانهائي، و"الاستوائي" والمحيطين "القطبين الشمالي والجنوبي"، ومحيط "الكائنات الصغيرة".

وتوفر "سي وورلد أبوظبي" لزوارها الفرصة لخوض ما يصل إلى 100 من التجارب والعروض ذات الصلة بالحيوانات، منها أكثر من 10 تجارب للتفاعل عن قرب مع الحيوانات، حيث يمكنهم التعرف على السمات والصفات للعديد من الحيوانات البحرية بما في ذلك الدلافين وأسماك القرش والسلاحف البحرية.

كما تضم المدينة الترفيهية للأحياء البحرية أكثر من 15 لعبة وتجربة تفاعلية، تحمل كل واحدة منها الضيوف في رحلة استكشافية تحت الأمواج.

وتضم المدينة 18 تجربة طعام بما في ذلك الوجبات الخفيفة السريعة وتجارب الطعام الراقية، و13 متجرًا مختلفًا.

وتستقبل "سي وورلد أبوظبي" الجمهور من مختلف الأعمار لخوض تجارب عائلية تشمل عروض الحيوانات والتفاعل معها عن قرب.

ويمكن لمحبي ألعاب التشويق ركوب أفعوانية "المانتا" في المحيط الاستوائي، أو تجربة لعبة "هايبرسفير 360" في عالم القطب الشمالي، والكثير من الألعاب العائلية في "محيط الكائنات الدقيقة" ويمكن الضيوف، من مختلف الأعمار، خوض تجارب شيقة في المدينة الترفيهية للأحياء البحرية.

وحصلت "سي وورلد أبوظبي" مؤخراً على اعتماد الجمعية العالمية الإنسانية، وهي العلامة التجارية الدولية لشركة "أمريكان هيومين" وأكبر جهة تصديق في العالم لرعاية الحيوان. وتعتبر "سي وورلد أبوظبي" أول منشأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصد هذه الشهادة قبل الافتتاح.

وتعتبر "سي وورلد أبوظبي" أحدث الإضافات إلى محفظة مدن ووجهات جزيرة ياس الترفيهية، والتي تشمل عالم وارنر براذرز أبو ظبي، وعالم فيراري أبو ظبي، وياس ووتروورلد أبو ظبي، وكلايم أبو ظبي.

وتعتبر جزيرة ياس واحدة من أسرع الوجهات الترفيهية نموًا على مستوى العالم، وتضم بعضًا من أهم المراكز والمعالم الترفيهية في أبو ظبي.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة ميرال: "نحن على ثقة بأن سي وورلد أبو ظبي ستساهم بدور مهم في نشر الوعي بالقضايا البيئية وحماية الأحياء البحرية في أبو ظبي ودولة الإمارات والمنطقة عمومًا، فهي تشكل مصدر إلهام للضيوف يشجعهم لسنوات طويلة مقبلة على الاهتمام أكثر بحماية الحياة البحرية".

وأوضح المبارك، أن "العمل مع شركائنا في سي وورلد باركس آند إنترتنيمنت جاء من أجل دفع عجلة البحوث العلمية وجهود الحفاظ على البيئة الطبيعية من خلال بناء مركز معرفي لا مثيل له، لنؤكد بذلك على التزامنا المشترك بأعلى معايير حماية الحيوانات ورعايتها".

"تمثل سي وورلد أبو ظبي اليوم الجيل المقبل من المدن الترفيهية التي تنضم إلى التجارب رفيعة المستوى، التي تقدمها جزيرة ياس، لترسخ بذلك مكانتها كوجهة عالمية رائدة، وتساهم في دعم الرؤية السياحية الطموحة لمدينة أبو ظبي"، بحسب المبارك.

وأضاف: "نتطلع لاستقبال الضيوف من حول العالم في مدينتنا الترفيهية للأحياء البحرية لنكشف لهم عن جمال وروعة عالم المحيطات".

وقال سكوت روس، رئيس مجلس إدارة "سي وورلد باركس آند إنترتينمنت": "تمثل سي وورلد أبو ظبي خطوة هامة في مسيرة سي وورلد آند إنترتينمنت بصفتها أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية تفتح أبوابها خارج الولايات المتحدة".

وأضاف: "نشهد الافتتاح المرتقب هذا إلى جانب شركائنا في ميرال حيث تعد مدينة سي وورلد أبوظبي الترفيهية للأحياء البحرية إنجاز لسنوات طويلة من العمل المشترك والابتكار البنّاء".

وتابع: "قمنا بالجمع بين خبرتنا الطويلة التي تمتد على مدار 60 عامًا في مجال رعاية الحيوانات والتزامنا الراسخ بالحفاظ على الحياة البحرية وسجل ميرال كمطوّر رائد للوجهات عالمية المستوى، وقد تمكّنا معًا من إنشاء مدينة ترفيهية حديثة للأحياء البحرية تمثل الجيل المقبل من تجارب سي وورلد".