تدهور أمريكي يلوح في الأفق.. 7 نصائح من خبير للمواطنين لمواجهة الركود

القاهرة- مصراوي:

لا تزال مخاطر الركود تهدد الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري مع توقعات خبراء اقتصاديون بحدوثه في النصف الثاني من 2023، وهو ما قد يكون له انعكاساته على الاقتصاد العالمي ومن بين ذلك الأسواق الناشئة.

وبحسب تقرير سابق لشبكة سي إن إن، حذر الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan جيمي ديمون، يوم الخميس الماضي، من خطر اقتصادي كبير كامن في الأفق. وأخبر بلومبرج نيوز أنه بالنظر إلى المخاطر التي تنتظرنا، "سأقبل الركود المعتدل بسعادة."

ولم يخف المستثمر الملياردير ستان دروكنميلر كلماته في مؤتمر سوهن للاستثمار خلال هذا الشهر. وحذر من أن هبوطًا صعبًا قادم، وقال إنه "من السذاجة ألا تكون منفتحًا على شيء سيء حقًا يحدث بالفعل".

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة بعد الرفعات المتتالية من الفيدرالي الأمريكي وبالتالي ارتفاع تكلفة التمويل، إلى جانب وجود خطر يتعلق باحتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها إذا لم يتم التوصل لاتفاق هناك على رفع سقف الدين الأمريكي.

علامات الركود

ذكر هاني توفيق الخبير الاقتصادي المصري، على حسابه على فيسبوك أمس، أن هناك عدة علامات للركود يمكن توضيحها لغير المتخصصين فيما يلي:

1- تباطؤ مستمر في معدل النمو الاقتصادي.

2- انخفاض حركة البيع والشراء.

3- انخفاض في أرباح الشركات وأسعار الأسهم.

4- فقدان الأشخاص لوظائفهم وصعوبة إيجاد فرص توظيف جديدة.

5- انخفاض عرض النقود في المجتمع، مصحوباً بضعف فرص الحصول على التمويل.

6- صعوبة تسييل العقارات (أي بيعها بسهولة).

نصائح لمواجهة الركود

قدم هاني توفيق نصائح لمواجهة الركود في حالة حدوثه خاصة إذا بدأت بعض معالمه على الأقل في الظهور، ومنها ما يلي:

1- تمسك بعملك ما أمكن، بل وحاول الحصول على عمل إضافي.

2- رتب أولوياتك المالية، وأجل شراء غير الضروريات.

3- خفض مستوى اقتراضك ما أمكن.

4- نوع مدخراتك، إن كان هناك مدخرات.

5- أجل قراراتك الاستثمارية، سواء المباشرة، أو غير المباشرة (البورصة)، وتمسك بوجود الذهب في محفظتك حيث يرتفع سعره مع الأزمات كملاذ آمن.

6- تجنب الاستثمار العقاري إلا لو كان استثماراً طويل الأجل لصعوبة التسييل وقت الركود.

7- عجل بسداد قروضك والتزاماتك المرتبطة بسعر الفائدة، لأن هناك دائماً احتمال تحول الركود إلى ركود تضخمي يصاحبه ارتفاع تكلفة خدمة الديون.