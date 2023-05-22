سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية التعاملات
كتبت- دينا خالد:
استقر سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر بنهاية التعاملات مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الأحد.
أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
ويمكنكم متابعة أسعار العملات الأجنبية والعربية على مدار اليوم على هذه الخدمة والتي يقدمها مصراوي: أسعار العملات
سوق مصراوى
-
أحدث الملابس العصرية للنساء لصيف 2023تفاصيل
-
أفضل أثاث من البلاستيك لتجديد الشرفة أو الحديقة تبدأ من 360 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مضرب وصاعق للذباب 2023 يبدأ من 150 جنيهاتفاصيل
-
أسعار شنط السفر لو رايح مصيف.. تبدأ من 600 جنيهاتفاصيل
-
أفضل شاحن للهاتف الذكي يبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع الثلاجات في مصر بقسط شهري يبدأ من 178 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: