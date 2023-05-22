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سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية التعاملات

05:03 م الإثنين 22 مايو 2023
سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية التعاملات

سعر الدولار

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كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر بنهاية التعاملات مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الأحد.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

ويمكنكم متابعة أسعار العملات الأجنبية والعربية على مدار اليوم على هذه الخدمة والتي يقدمها مصراوي: أسعار العملات

سوق مصراوى

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