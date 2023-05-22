قطار لا يتوقف.. 60 جنيها زيادة بسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 60 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 30 جنيها مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود الصعود في منتصف التعاملات ليصبح صافي الارتفاع خلال تعاملات اليوم حتى الآن 30 جنيها.

كان سعر جرام الذهب قفز نحو 120 جنيها خلال تعاملات أمس مقارنة بمستواه مساء أمس الأول، ليسجل ارتفاعا في آخر يومين قبل تعاملات اليوم بقيمة 220 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1673 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2151 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2510 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2869 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 20080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1978 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع قدره نحو 70 سنتا بنسبة 0.04% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب