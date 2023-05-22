ارتفاع البصل والفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البصل والفاصوليا والملوخية، خلال تعاملات اليوم الاثنين عند مستوياتها أمس الأحد، في سوق العبور لتجارة الجملة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4 جنيه و6 جنيهات.

البصل بين 10 جنيهات و14جنيها، بارتفاع جنيه.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 و13 جنيها، بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الملوخية بين 7 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

البامية بين 20 و30 جنيها.

ورق العنب البناتي بين 15 جنيهات و20 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 25 و35 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 25 و35 جنيها.

الخوخ البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و25 جنيها.

البرقوق بين 17 و20 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.