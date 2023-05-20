تعرف على موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

كتبت- دينا خالد:

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يونيو 2023، يوم الخميس بعد المقبل الموافق الأول من الشهر المقبل.

ويستطيع المستفيدون من المعاش، الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع محافظات مصر، وكذلك منافذ شركة فوري، وأخيرًا المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة في حالة الاشتراك فيها.

ويتضمن المعاش الزيادة الجديدة بنسبة 15% للشهر الثالث على التوالي مقارنة بما كان عليه في مارس، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كان جمال عوض الدين، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن في مارس الماضي، أن قيمة زيادة المعاشات بدءا من أبريل الماضي تتراوح بين 170 جنيها كحد أدنى و1635 جنيها كحد أقصى.

وأوضح عوض أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه سنويًا.

وتبلغ تكلفة تبكير صرف الزيادة (بدلا من يوليو المقبل) نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، بحسب عوض.

وأضاف عوض أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من أول أبريل 2023 وحتى 30 يونيو 2023 مستفيدة من الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.