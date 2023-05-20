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خريطة الأسعار اليوم: صعود الذهب وحديد عز وانخفاض الفول واللحوم بالأسواق

03:17 م السبت 20 مايو 2023
خريطة الأسعار اليوم: صعود الذهب وحديد عز وانخفاض الفول واللحوم بالأسواق

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار حديد عز اليوم السبت، بينما انخفضت أسعار الفول واللحوم الحمراء بالأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما واصلت أسعار الذهب الارتفاع اليوم حتى منتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار البيض اليوم السبت في المزرعة

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

سعر حديد عز يعود للارتفاع اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

88 جنيها لكيلو البوري.. سعر السمك اليوم السبت في سوق العبور

5.5 جنيه لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الفول واللحوم وارتفاع الأرز المعبأ بالأسواق اليوم السبت

سعر الذهب اليوم يواصل الصعود.. و65 جنيها زيادة حتى منتصف التعاملات

سوق مصراوى

خريطة الأسعار اليوم الفول اللحوم أسعار حديد عز

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