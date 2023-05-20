1.5 تريليون جنيه.. تفاصيل حصيلة الضرائب المستهدفة من الحكومة للعام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل أن الحكومة تستهدف زيادة حصيلة الضرائب، أبرز بنود الإيرادات بالموازنة، بنحو 325.7 مليار جنيه بنسبة 27% خلال العام المقبل مقارنة بما هو متوقع لهذه الحصيلة في العام المالي الجاري 2022-2023.

وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة، الصادر عن وزارة المالية، تستهدف الحكومة أن ترتفع حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2023-2024 إلى تريليون و530 مليار جنيه مقابل تريليون و204.3 مليار جنيه حصيلة متوقعة للعام المالي الجاري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز مستهدفات بنود الضرائب لمشروع الموازنة الجديدة وبعض البنود التفصيلية لها، وأبرز التغيرات مقارنة بما هو متوقع للبنود الرئيسية منها في العام المالي الحالي، وفقا لبيانات البيان المالي.

الضرائب العامة

تستهدف الموازنة الجديدة وصول حصيلة الضرائب العامة إلى 826 مليار جنيه في العام المقبل مقابل 635.7 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الجاري بزيادة 190.3 مليار جنيه بنسبة 29.9%.

وتتضمن الحصيلة المستهدفة للضرائب العامة في العام المالي الجديد الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين والمستهدف لها 219.9 مليار جنيه مقابل 181.7 مليار جنيه متوقعة للعام الجاري بنسبة زيادة 21%.

وتشمل مستهدفات الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين: ضريبة المرتبات وما في حكمها بقيمة 130.9 مليار جنيه، وضريبة النشاط التجاري والصناعي بقيمة 77 مليار جنيه، وضريبة النشاط المهني غير التجاري بقيمة 9.5 مليار جنيه، وضريبة الثروة العقارية بقيمة 2.4 مليار جنيه.

كما تتضمن الحصيلة المستهدفة للضرائب العامة الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية والمستهدف لها 370.3 مليار جنيه مقابل 282.9 مليار جنيه متوقعة للعام الجاري بنسبة زيادة 30.9%.

وتشمل مستهدفات الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية: ضرائب البترول بقيمة 64.5 مليار جنيه، وضرائب قناة السويس بقيمة 103.7 مليار جنيه، وضرائب باقي الشركات بقيمة 202 مليار جنيه.

وتتضمن الحصيلة المستهدفة للضرائب العامة كذلك الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة والتي تصل إلى 39 مليار جنيه بنسبة زيادة 59.2% عن ما هو متوقع للعام الجاري، وتشمل الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة من البنك المركزي بنفس المبلغ.

وتشمل الضرائب العامة ضريبة الدمغة والمستهدف لها العام المقبل نحو 40 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 22%، وتتضمن ضريبة الدمغة على المرتبات بقيمة نحو 4 مليارات جنيه، وضريبة الدمغة النوعية بقيمة نحو 36 مليار جنيه.

وتشمل بقية أنواع الضرائب العامة ضريبة التضامن الاجتماعي بحصيلة مستهدفة نحو 2 مليار جنيه، والضرائب على الأذون والسندات بقيمة 153.5 مليار جنيه، وضرائب الأرباح الرأسمالية بقيمة 243 مليون جنيه، وضرائب أخرى بقيمة نحو 1.1 مليار جنيه.

الضريبة على القيمة المضافة

تشمل الحصيلة المستهدفة للضرائب بمشروع الموازنة الجديدة بند إجمالي الضريبة على القيمة المضافة والتي تستهدف 575.4 مليار جنيه مقابل 464.2 مليار جنيه متوقعة للعام الجاري بزيادة 111.2 مليار جنيه بنسبة 24%.

وتتضمن بنود هذا الإجمالي بند الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 311.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 25.6% ويتضمن الضريبة على السلع المحلية بقيمة 123.4 مليار جنيه، والضريبة على السلع المستوردة 187.8 مليار جنيه.

كما تشمل بند الضريبة على سلع الجدول رقم (1) بقيمة 164.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 13.9%، وتتضمن ضريبة الجدول على السجائر والتبغ بقيمة 88.5 مليار جنيه، والمنتجات البترولية بقيمة 53.4 مليار جنيه، وضريبة جدول أخرى بقيمة 22.8 مليار جنيه.

وتتضمن ضريبة القيمة المضافة الضريبة على الخدمات بقيمة مستهدفة 99.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 38.4%، وتتضمن الضريبة على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية بقيمة 19.1 مليار جنيه، وخدمات التشغيل للغير بقيمة 54.1 مليار جنيه، والخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية بقيمة 11.1 مليار جنيه، والضريبة على خدمات أخرى بقيمة 15.2 مليار جنيه.

الضرائب الجمركية

تشمل الحصيلة المستهدفة للضرائب بمشروع الموازنة الجديدة بند إجمالي الضرائب الجمركية والتي تستهدف 58.2 مليار جنيه مقابل 51.4 مليار جنيه متوقعة للعام الجاري بزيادة 6.8 مليار جنيه بنسبة 13.2%.

ويتضمن إجمالي الضريبة الجمركية الضريبة على الواردات بقيمة مستهدفة 57.4 مليار جنيه بنسبة زيادة عن المتوقع 15%، وتشمل الضرائب الجمركية القيمية بقيمة 56.9 مليار جنيه، وضريبة الوارد على السجائر والتبغ والدخان بقيمة 544 مليون جنيه.

كما تشمل حصيلة الضريبة الجمركية الضرائب على التجارة الدولية بقيمة مستهدفة 818 مليون جنيه بنسبة تراجع 44%، وتشمل إيرادات الغرامات 705 ملايين جنيه، وإيرادات المضبوطات بقيمة 113 مليون جنيه.

الضرائب الأخرى

تشمل الحصيلة المستهدفة للضرائب بمشروع الموازنة الجديدة بند الضرائب الأخرى والتي تستهدف 70.4 مليار جنيه مقابل 53 مليار جنيه متوقعة للعام الجاري بزيادة 17.4 مليار جنيه بنسبة 32.8%.

وتتضمن الحصيلة المستهدفة للضرائب الأخرى رسوم تنمية الموارد (والتي تشمل رسم تنمية على تذاكر السفر للخارج، ومغادرة البلاد، والمحاجر، وتسيير السيارات، والسيارات الجديدة) بقيمة 26.3 مليار جنيه بنسبة زيادة عن المتوقع 13.4%.

وتشمل الضرائب الأخرى كذلك إتاوة قناة السويس بقيمة نحو 14 مليار جنيه، ورسوم الإجراءات القنصلية بنحو 5.4 مليار جنيه، ورسوم الموانئ والمنائر بنحو 3.5 مليار جنيه، وضريبة الأراضي بنحو 143 مليون جنيه، وضريبة المباني بنحو 7.7 مليار جنيه، ورسوم نقل الملكية بنحو 2.6 مليار جنيه.

كما تشمل الضرائب الأخرى المصروفات الإدارية للعمليات الاستيرادية بنحو 7.4 مليار جنيه، ورسوم تصاريح العمل بنحو 314 مليون جنيه، وإيرادات ضريبية أخرى (تشمل ضريبة الملاهي، وإيرادات ورسوم ذات صفة محلية، ورسوم تراخيص العمل للأجانب، ورسوم جوازات السفر، ورسوم حليج الأقطان) بنحو 3 مليارات جنيه.