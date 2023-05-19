سعر الذهب يتراجع أكثر من 500 جنيه في أقل من شهر.. هل يواصل الهبوط؟

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر جرام الذهب في السوق المحلي بحوالي 500 جنيه في نحو 3 أسابيع، بعدما شهد قفزات تاريخية لم تحدث من قبل خلال شهر أبريل الماضي، ليسجل 2260 جنيهًا بتعاملات المساء اليوم الجمعة، مقابل مستوى 2800 جنيه، ما يعني أنه خسر 540 جنيهًا، فهل يواصل الهبوط أم يتمكن من استعادة الارتفاعات.

وبحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، لمصراوي، إن أسعار الذهب بمصر شهدت تراجعا بالأسواق خلال الأسبوع الماضي، منذ قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الجمارك، فيما يشير تجار ومتعاملون إلى هدوء التسعير الجنوني في سوق الذهب مع هدوء التداولات على سعر الدولار في السوق السوداء.

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ووافق مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

توقعات أسعار الذهب بمصر

توقع نجيب عودة أسعار الذهب مرة أخرى إلى الزيادة التدريجية خلال الفترة المقبلة بالأسواق، وبمستويات أعلى من التي كانت عليها الفترة الماضية.

وكانت أسعار الذهب قفزت بنهاية شهر أبريل الماضي بمستوى تاريخي في مصر ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 2800 جنيه، بسبب تكالب المستهلكين على شراء السبائك والجنيهات الذهب نتيجة تخوفات خفض لقيمة الجنيه مجددا.

وأوضح نجيب أن هبوط الذهب دفع المستهلكين إلى التخوف من المزيد من التراجع في الأسعار، "فا كل اللي اشترى بالغالي خام يخسر فا باع ودا زود المعروض بالسوق تاني ونزلت الأسعار".

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب لن يهبط عن مستوى 2200 جنيها بالسوق المحلي، مشيرا إلى أن هبوط الأسعار دفعت إلى عودة مستهلكين جدد للشراء مرة أخرى مما سيسبب زياد في الأسعار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لقول نجيب فإن قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك لن يظهر أثره في السوق المحلي حاليا، ويترقب التجار الشهرين المقبلين تأثير القرار على السوق، "لسه مش عارفين اللي هايجي من برا هيبيع اللي اشتراه من برا في السوق المحلي ولا يحتفظ بي وعلى هذا الأساس هيبان تأثير القرار في السوق".

الوقت الأفضل للشراء

قال سكرتير عام شعبة الذهب السابق، إن هذا الوقت هو الأفضل لشراء الذهب، موضحا أن هذا السعر لن يبقى كثيرا في السوق المحلي ولن يتكرر على فترة قريبة.

وعن حركة الشراء الحالية، ذكر نجيب أن حركة الإقبال مازالت هادئة "كله مستنى السعر يستقر الأول عند مستوى معين"، متوقعا زيادة الإقبال على الشراء الأيام المقبلة.