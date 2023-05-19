الاستثمار في "صندوق السبائك".. كيف تغير سعر الذهب على شاشة البورصة بأسبوع؟
كتبت- شيرين صلاح:
يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.
وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) أمس الخميس في آخر تحديث للسعر سجل نحو 2549.61 جنيها مقابل 2687.17 جنيه الأحد الماضي أول جلسات الأسبوع، بينما سجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2516.36 جنيه مقابل 2744.36 جنيه.
وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك بآخر تحديث للسعر على موقع البورصة أمس الخميس، نحو 2231 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 1912 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 17848 جنيها.
وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.
كانت البورصة أطلقت الأحد الماضي، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني بدءا من أمس، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية.
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