خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الذهب والدواجن وتراجع اللحوم الحمراء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الحديد والأسمنت واللحوم الحمراء، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما صعدت أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم يرتفع 30 جنيها في مصر بحلول منتصف التعاملات

موقع رسمي: أسعار اللحوم تتراجع 12 جنيهًا للكيلو في الأسواق اليوم

بعد تراجعه 9 جنيهات.. أسعار البيض اليوم الجمعة

74 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

سعر حديد عز يتراجع لأقل من 40 ألف جنيه للطن اليوم في الأسواق

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)