خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الذهب والدواجن وتراجع اللحوم الحمراء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الحديد والأسمنت واللحوم الحمراء، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما صعدت أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
سعر الذهب اليوم يرتفع 30 جنيها في مصر بحلول منتصف التعاملات
موقع رسمي: أسعار اللحوم تتراجع 12 جنيهًا للكيلو في الأسواق اليوم
بعد تراجعه 9 جنيهات.. أسعار البيض اليوم الجمعة
74 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة
سعر حديد عز يتراجع لأقل من 40 ألف جنيه للطن اليوم في الأسواق
سوق مصراوى
-
أحدث الأباجورات والنجف لإضافة لمسة جمالية لمنزلك تبدأ من 148 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات تنظيف المنزل تبدأ من 36 جنيهاتفاصيل
-
أحدث أدوات لتنظيم المطبخ والحمام 2023 تبدأ من 20 جنيهاتفاصيل
-
أدوات تجميل لن تتخلى عنها فى صيف 2023 تبدأ من 17 جنيهاتفاصيل
-
اكتشافات عملية لتنظيم الملابس.. 5 اقتراحات بأسعار مناسبةتفاصيل
-
أحدث حقائب الشاطئ لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 139 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: