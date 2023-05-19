سعر الذهب اليوم يرتفع 30 جنيها في مصر بحلول منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1493 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 1920 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2240 جنيها للجرام.

ووصلت أسعار الذهب عيار 24 إلى 2560 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفعت سعر الجنيه الذهب إلى 17920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1965 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بزيادة نحو 8.3 دولارا بنسبة 0.43% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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