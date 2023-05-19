موقع رسمي: أسعار اللحوم تتراجع 12 جنيهًا للكيلو في الأسواق اليوم

كتبت - شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الأرز السائب والعدس وزيت الذرة كريستال والدواجن، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بينما انخفض سعر كيلو اللحوم الحمراء 12 جنيها للكيلو، والجبن الرومي.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.29 جنيه، بزيادة 42 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.40 جنيه، بزيادة 1.59 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.37 جنيه، بزيادة 11 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.87 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 20.2 جنيه، بزيادة 12 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.9 جنيه، بزيادة 22 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 45.87 جنيها، بزيادة 3.34 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 77.26 جنيه، بزيادة 4.2 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 4.38 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 302.88 جنيه، بتراجع 12.2 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 86.16 جنيه، بزيادة 2.78 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.03 جنيه، بزيادة 2.54 جنيه.

كيلو الفول السائب: 36.03 جنيه، بزيادة 74 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 88.62 جنيه، بتراجع 16 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 188.65 جنيه، بتراجع 18.86 جنيه.

لتر اللبن السائب: 20.18 جنيه، بزيادة 45 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 28.26 جنيه، بزيادة 1.94 قرشا.