بعد تراجعه 9 جنيهات.. أسعار البيض اليوم الجمعة
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي اليوم الجمعة في المزرعة، بعدما تراجع ما بين 7و9 جنيهات بتعاملات أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك.
وشهدت أسعار البيض ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية بالأسواق بسبب أزمة نقص خامات العلف والتي تعتبر جزءا أساسيا من إنتاج البيض، مما دفع المنتجين لتقديم العديد من المذكرات للحكومة بشرح أزمة ارتفاع ونقص العلف من الأسواق، وبدأت الحكومة منذ ديسمبر الماضي بالإفراج التدريجي عن خامات العلف المكدسة في الموانئ وتدبير الدولار اللازم للإفراج عن هذه الخامات.
ودفعت أزمة نقص الأعلاف خلال العام الماضي، بسبب مشكلة تكدس البضائع بالموانئ مع نقص الدولار وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، بعض مزارع الدواجن إلى إعدام كميات من الكتاكيت، وهو ما أثار جدلا واسعا دفع الحكومة للسعي لتوفير حلول سريعة للأزمة.
أسعار البيض اليوم
سعر كرتونة البيض الأبيض: 78.75 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأحمر: 85.75 جنيه.
سعر كرتونة البيض البلدي: 96.75 جنيه.
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