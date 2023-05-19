74 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و74 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

ووصل سعر كيلو المكرونة السويسي إلى بين 62 و88 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 140 و260 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و180 جنيها.

واستقر كيلو البوري ليتراوح بين 78 و88 جنيها.