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BBC

سعر حديد عز يتراجع لأقل من 40 ألف جنيه للطن اليوم في الأسواق

11:04 ص الجمعة 19 مايو 2023
سعر حديد عز يتراجع لأقل من 40 ألف جنيه للطن اليوم في الأسواق

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر طن حديد عز لأقل من 40 ألف في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، كما هبط سعر طن الحديد الاستثماري، وانخفض سعر طن الأسمنت.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40496 جنيها، بتراجع 215 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39530 جنيها، بتراجع 143 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2025 جنيها، بتراجع 37 جنيها.

سوق مصراوى

الحديد أسعار الحديد الحديد الاستثماري حديد عز الأسمنت الرمادي مجلس الوزراء بوابة الأسعار المحلية والعالمية

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