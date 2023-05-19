ارتفاع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الجمعة، في الأسواق مقارنة بمستواها أمس ليسجل نحو 86.16 جنيه، بزيادة 2.8 جنيه، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 72.54 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 97.03 جنيه بحد أقصى.
وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.
وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.
سوق مصراوى
-
أحدث أدوات لتنظيم المطبخ والحمام 2023 تبدأ من 20 جنيهاتفاصيل
-
أدوات تجميل لن تتخلى عنها فى صيف 2023 تبدأ من 17 جنيهاتفاصيل
-
اكتشافات عملية لتنظيم الملابس.. 5 اقتراحات بأسعار مناسبةتفاصيل
-
أحدث حقائب الشاطئ لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 139 جنيهاتفاصيل
-
أحدث اكسسوارات الشاطئ لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 60 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 18 جنيها.. أسعار مشروبات "مزاج المصريين" بالأسواقتفاصيل
فيديو قد يعجبك: