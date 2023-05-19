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ارتفاع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:48 ص الجمعة 19 مايو 2023
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الجمعة، في الأسواق مقارنة بمستواها أمس ليسجل نحو 86.16 جنيه، بزيادة 2.8 جنيه، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 72.54 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 97.03 جنيه بحد أقصى.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.

سوق مصراوى

أسعار الدواجن بوابة الأسعار المحلية والعالمية مجلس الوزراء بوابة أسعار مجلس الوزراء أسعار الأعلاف

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