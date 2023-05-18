الإحصاء: تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 7.1%

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع معدل البطالة بنسبة 0.1%، خلال الربع الأول من العام الجاري، ليسجل 7.1% من إجمالي قوة العمل، مقارنة بالربع السابق.

وبحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، فإن قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2023 سجلت 30.571 مليون فرد مقابل 30.344 مليون فرد خلال الربع السابق، بنسبة ارتفاع 0.7%.

وأرجع الجهاز سبب الارتفاع إلى زيادة أعداد المشتغلين بمقدار 241 ألف مشتغل خلال الربع الأول عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدار 14 ألف متعطل، ما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 227 ألف فرد.

وأوضح الجهاز، أن عدد المتعطلين عن العمل سجل 2.171 مليون متعطل بانخفاض قدره 14 ألف متعطل عن الربع السابق.

وأوضح البيان، أن عدد المشتغلين خلال الربع الأول من عام 2023 سجل

28.400 مليون مشتغل مقابل 28.159 مليون مشتغل خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة ارتفاع 0.9%.