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BBC

بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم السبت في مصر بتعاملات المساء؟

05:39 م السبت 09 ديسمبر 2023

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بالتعاملات المسائية عند مستواه في منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 20 جنيها اليوم حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1857 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2387 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2785 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3183 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 22280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2005 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بتراجع 23.8 دولار بنسبة 1.17% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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