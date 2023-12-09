خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الذهب الحديد واللحوم وانخفاض العدس والطماطم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد واللحوم في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الفول والعدس، كما واصل سعر الذهب ارتفاعه بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس وارتفاع البصل بسوق العبور اليوم

ارتفاع السبيط.. أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم السبت

انخفاض أسعار الفول والعدس وزيادة الجبن واللحوم بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

زيادة جديدة بسعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات