غتوري: نسعى تحديث خطة منظمة الجمارك العالمية بما يلبي طموحات المتعاملين

كتب- مصطفى عيد:

أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، تطلعه لاستكمال مسيرة منظمة الجمارك العالمية في تيسير حركة التجارة الدولية، من خلال العمل على تعزيز الروابط بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين الإدارات الجمركية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت.

وأعرب غتوري، على هامش فعاليات "تسليم وتسلم" الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا، عن تقديره لجهود كونيو ميكوريا أمين عام المنظمة، التي عكست حرصه على التفاني في العمل على مدار 15 عامًا، متمنيًا لإيان سوندرز الأمين العام الجديد للمنظمة، التوفيق خلال فترة عمله المقبلة؛ بما يحقق مستهدفات مصلحة الجمارك العالمية.

وأشار إلى أن الإدارات الجمركية الدولية تسعى جاهدة لتحديث الخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية، بما يُلبي طموحات المتعاملين مع المنظومة الجمركية.

وذكر غتوري أن الأفكار البناءة والممارسات والتجارب الدولية المختلفة والحلول المشتركة المطروحة من الدول الأعضاء، تُعد نقطة انطلاق جديدة تُسهم بفعالية في تحديث منظمة الجمارك العالمية بمنهج أكثر شمولًا ومرونة وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة.

وقال إن اختيار منظمة الجمارك العالمية لشعار "انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد" الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي يوافق يوم 26 يناير من كل عام، يعكس أهمية استكمال التعاون الدولي لتحقيق مصالح الجميع.

وأضاف أن الحد من "المخاطر الحمراء" يحتاج إلى منهجية شاملة، يعمل على تنفيذها الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية، بحيث يتم إدراج هذا الهدف المحوري في برامج التحديث المقررة بالمنظمة حاليًا.

وأشاد غتوري بجهود الأمانة العامة والأعضاء بالتعاون مع لجنة المراجعة لسرعة اعتماد خطة المعالجة وتنفيذ الإجراءات للحد من هذه المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض تدابير التخفيف لها أثر إيجابي كبير في الحد من المخاطر.