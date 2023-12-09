زيادة جديدة بسعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت بمنتصف التعاملات بنحو 15 جنيها للجرام، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بقيمة 5 جنيهات في بداية التعاملات مقارنة بما كان عليه مساء أمس، ليصل مجموع الارتفاع اليوم حتى منتصف التعاملات 20 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1857 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 2387 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2785 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3183 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 22280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2005 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بتراجع 23.8 دولار بنسبة 1.17% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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