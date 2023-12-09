انخفاض أسعار الفول والعدس وزيادة الجبن واللحوم بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الفول، وزيت عباد الشمس، والمكرونة، والعدس، والأرز السائب خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار زيت الذرة، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، والمسلى الصناعي.

جاء ذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 29.85 جنيه، بتراجع 65 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 38.92 جنيه، بانخفاض 2.39 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.56 جنيه، بارتفاع 57 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 64.57 جنيه، بانخفاض 1.04 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 42.49 جنيه، بارتفاع 17 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.57 جنيه، بانخفاض 1.04 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 50.06 جنيه، بانخفاض 3.41 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 80.88 جنيه، بارتفاع 1.14 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.53 جنيه، بارتفاع 27 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 317.32 جنيه، بارتفاع 6.52 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.47 جنيه، بارتفاع 55 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 25.36 جنيه، بانخفاض 2.34 جنيه.

كيلو الفول السائب: 38 جنيها، بانخفاض 3.39 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 120 جنيها، بارتفاع 5.32 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 229.78 جنيه، بارتفاع 5.86 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 25.46 جنيه، بارتفاع 1.65 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 68.06 جنيه، بارتفاع 2.08 جنيه.