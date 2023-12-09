ارتفاع أسعار الحديد اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد اليوم السبت في الأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39394 جنيها، بارتفاع 325 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41338 جنيها، بارتفاع 431 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2275 جنيها، بانخفاض 17.5 جنيه.