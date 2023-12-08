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BBC

انخفاض 10 جنيهات في سعر الذهب اليوم بحلول تعاملات المساء

10:50 م الجمعة 08 ديسمبر 2023

أسعار الذهب

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القاهرة - مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة بنهاية التعاملات بنحو 10 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1843 جنيها للجرام.

انخفضت سعر الذهب عيار 18 إلى 2370 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2765 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3160 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 22120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2,029 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، الجمعة، بزيادة 0.04%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا

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