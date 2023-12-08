ذهب مصر وجورو توقعان بروتوكول لاستخدام الذكاء الاصطناعي استثمار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

وقَّعَت شركة "ذهب مصر" إحدى الشركات الرائدة والمتخصصة فى الاستثمار في المعادن الثمينة واستخدام التكنولوجيا المالية فى السوق المحلى، بروتوكول تعاون مع تطبيق 'جورو' الرائد في مجال التكنولوجيا المالية، حسب بيان اليوم الجمعة.

يعد هذا البروتوكول خطوة غير مسبوقة، لتحقيق نقلة نوعية في مجال استثمار الذهب من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة و البيانات الدقيقة، لتحليل حركة سوق الذهب وتقديم فرص استثمارية آمنة للجميع.

وقال فادي كامل، الرئيس التنفيذي لشركة "ذهب مصر" وعضو مجلس إدارة شعبة القاهرة لتجارة الذهب، في البيان، إن "ذهب مصر" تطمح لتوسيع عملياتها في السوق من خلال استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة و الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات استثمارية متقدمة وجعل فكرة الاستثمار في الذهب أكثر سهولة على عملائها.

أفاد كامل أن هذه الخطوات تأتي ضمن إلتزام الشركة بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي للاستثمار في المعدن الأصفر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت هاجر غنيم، المساعد التنفيذي لمجلس إدارة "ذهب مصر"، أن الشركة قد نجحت منذ تأسيسها عام 2021 ، في المساهمة بشكل كبير في تحويل سوق المعادن الثمينة المصري من نمطه التقليدي إلى نمط أكثر تطوراً وتنظيماً.

وأشارت إلى أن "ذهب مصر" تستخدم أحدث التقنيات وأدوات التكنولوجيا المالية من خلال الشراكات مع مختلف الشركات، والتي أسهمت بشكل فعال فى تسهيل عملية الاستثمار في الذهب وجعلها متاحة لشرائح مختلفة من المجتمع، مما يثري جهود القيادة المصرية لزيادة معدلات الشمول المالي في مصر.