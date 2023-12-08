تراجع طفيف لأسعار الأرز والسكر واللحوم بالأسواق اليوم الجمعة ( موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

تراجعت أسعار اللحوم الحمراء والأرز والسكر بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار المكرونة والعدس بشكل طفيف أيضا، وذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 30.5 جنيه، بتراجع 54 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 41.31 جنيه، بزيادة 79 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.99 جنيه، بزيادة 42 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 65.47 جنيه، بزيادة قرش واحد.

كيلو السكر المعبأ: 42.32 جنيه، بتراجع 1.55 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة:23.61 جنيه، بارتفاع 7 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 54.01 جنيه، بارتفاع 20 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 79.74 جنيه، بتراجع 71 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.26 جنيه، بارتفاع قرش واحد.

كيلو اللحوم الطازجة: 310.73 جنيه، بتراجع 43 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.92 جنيه، بتراجع 47 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 27.7 جنيه، بزيادة 21 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41.39 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 114.68 جنيه، بتراجع 4.94 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 223.92 جنيه، بتراجع 18.71 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 23.81 جنيه، بتراجع 84 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 65.98 جنيه، بتراجع 29 قرشا.