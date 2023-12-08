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BBC

انخفاض طفيف في متوسط أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

12:32 م الجمعة 08 ديسمبر 2023

أسعار الدواجن

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القاهرة - مصراوي:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف، اليوم الجمعة في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 90.92 جنيه، بتراجع 47 قرشا.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 71.09 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 111.13 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن بوابة الأسعار المحلية الدواجن البيضاء مجلس الوزراء

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