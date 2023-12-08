انخفاض 10 جنيهات في سعر الذهب اليوم الجمعة ببداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات بنحو 10 جنيهات للجرام، مقارنة بمستواه أمس، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1847 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2374 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2770 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3166 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 22160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2,029 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، صباح الجمعة، بزيادة 0.04%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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