إعلان

BBC

تعيين رئيس جديد لشركة إيلاب بعد 5 شهور من تكليف سلفه

12:26 ص الجمعة 08 ديسمبر 2023

المهندس طارق الملا وزير البترول

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- مصطفى عيد:

قرر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تعيين المهندس محمد فوزي رضوان العربي، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى "إيلاب".

جاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الخميس.

ويأتي ذلك بعد أقل من 5 أشهر من قرار وزير البترول بتكليف المهندس محمد توحيد توفيق عبد الفتاح درة رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

الشركة المصرية للألكيل بنزين الخطي "إيلاب" هي شركة مساهمة مصرية تأسست في 23 نوفمبر 2003 بموجب قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، لإنتاج ألكيل بنزين خطي.

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تعيين رئيس جديد شركة إيلاب

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

"تعرية واعتقال وإعدامات".. مشاهد من وحشية الاحتلال في مناطق بشمال غزة