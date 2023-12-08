تعيين رئيس جديد لشركة إيلاب بعد 5 شهور من تكليف سلفه



كتب- مصطفى عيد:

قرر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تعيين المهندس محمد فوزي رضوان العربي، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى "إيلاب".

جاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الخميس.

ويأتي ذلك بعد أقل من 5 أشهر من قرار وزير البترول بتكليف المهندس محمد توحيد توفيق عبد الفتاح درة رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

الشركة المصرية للألكيل بنزين الخطي "إيلاب" هي شركة مساهمة مصرية تأسست في 23 نوفمبر 2003 بموجب قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، لإنتاج ألكيل بنزين خطي.