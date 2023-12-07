سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 7 ديسمبر

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3143 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3184 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2786 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2388 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 22288 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.